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У Луцьку в піцерії отруїлись 10 людей

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 08:39
У Луцьку в піцерії отруїлись 10 людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Станом на 15 липня, всі 10 людей досі знаходяться у лікарні

У Луцьку в піцерії отруїлись 10 людей, їх було госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, отруїлись люди протягом 11-12 липня, але в ДСНС про це повідомили 14 липня. Подія сталась в у піцерії. Станом на 15 липня, всі 10 людей досі знаходяться у лікарні.

"До обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб, які відвідували піцерію "Фелічіта" у м. Луцьк", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області сталось масове отруєння дітей. Як повідомлялось, в смт. Сергіївка в Одеській області з симптомами отруєння було госпіталізовано 46 дітей. Це сталось у дитячому оздоровчому спортивному таборі "Медик-2". У таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років. 

Потім стало відомо про 53 людей, які отруїлись. Станом на 15 липня у лікарні залишаються ще 12 дітей.

Крім того, 18 червня в Луганській області сталося масове отруєння дітей. З симптомами отруєння були госпіталізовані 18 громадян, з яких 15 - діти. 

У лікарнях Одеської області через отруєння перебувають ще 14 дітей Масове отруєння в Одеській обл.: в лікарнях перебувають ще 30 дітей
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