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В Луцке пенсионерка выпала из окна COVID-больницы

Новина українською → Луцк, Четверг 25 марта 2021 15:34
В Луцке пенсионерка выпала из окна COVID-больницы Фото: место инцидента (volynnews.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луцке утром 25 марта из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщают "Волынские новости".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве. Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина, в результате полученных травм она погибла.

Также сообщалось, что в начале марта в Днепре больной COVID-19 пытался совершить суицид.

Подробнее о том, почему больные COVID-19 совершают суициды - читайте в материале РБК-Украина.

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