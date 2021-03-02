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В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид

Новина українською → Днепр, Вторник 02 марта 2021 09:56
В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид Фото: человек в больнице (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Днепре пациент с тяжелой формой коронавируса пытался перерезать себе горло. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По его словам, 54-летнего мужчину 12 февраля доставили в отделение для COVID-больных одной из больниц города. У него были поражены легкие на 95% и двусторонний пневмоторакс. Пациента впоследствии прооперировали и установили два дренажа.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал Рыженко.

Он также добавил, что в субботу мужчину доставили в больницу имени Мечникова.

"Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил главный врач.

Напомним, в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина, которая лечилась от коронавируса.

Кроме того, в Сумской области в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

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