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Выпрыгнула из окна больницы: в Киеве женщина совершила самоубийство

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 10:11
Выпрыгнула из окна больницы: в Киеве женщина совершила самоубийство Фото: больница (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко.

"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.

Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.

Напомним, ранее в Днепре пациент с тяжелой формой коронавируса пытался перерезать себе горло. У него были поражены легкие на 95% и двусторонний пневмоторакс.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Кроме того, в Сумской области в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

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