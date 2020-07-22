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В Луцке ослабят карантин в церквях и кинотеатрах: фильмы можно смотреть без масок

Автор: Максим Зайченко

В храмах может быть в два раза больше людей

Городской совет Луцка решил ослабить карантин, открыть кинотеатры и разрешить посещать церкви большему количеству людей. На сеансах кино можно будет находиться без защитной маски.

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Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Игорь Полищук.

По его словам, во время заседания сессии городского совета приняли решение:

  • уменьшить норматив площади 10 м2 площади храма на одного человека до 5 м2 во время посещения богослужений;
  • разрешить работу кинотеатров с соблюдением карантинных ограничений.

В то же время Полищук в комментариях к своему сообщению отметил, что смотреть фильмы в кинотеатрах можно будет без защитных масок.

Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине не готовы к ослаблению карантина 7 областей, среди которых есть Волынская.

Также сообщалось, адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина за время эпидемии коронавируса в Украине.

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