У Луцьку послаблять карантин у церквах і кінотеатрах: фільми можна дивитися без масок

Міська рада Луцька вирішила послабити карантин, відкрити кінотеатри і дозволити відвідувати церкви більшій кількості людей. На сеансах кіно можна буде перебувати без захисної маски.

Про це у Facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

За його словами, під час засідання сесії міської ради прийняли рішення:

зменшити норматив площі 10 м² площі храму на одну людину до 5 м² під час відвідування богослужінь;

дозволити роботу кінотеатрів з дотриманням карантинних обмежень.

Водночас Поліщук в коментарях до свого повідомлення зазначив, що дивитися фільми в кінотеатрах можна буде без захисних масок.

Нагадаємо, станом на 22 липня в Україні не готові до ослаблення карантину 7 областей, серед яких є Волинська.

Також повідомлялося, адаптивний карантин в Україні продовжили ще на місяць, але зі змінами.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, що суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину за час епідемії коронавірусу в Україні.