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К ослаблению карантина не готовы 7 областей

Киев, Среда 22 июля 2020 15:15
К ослаблению карантина не готовы 7 областей
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев не входит в этот список

По состоянию на 22 июля в Украине не готовы к ослаблению карантина 7 регионов. Киев не входит в этот список.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях не соответствует показателям Минздрава.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями.

Отметим, что Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа.

Кроме того, сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022.

Добавим, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 человек.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

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