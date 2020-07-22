Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Из общего количества протоколов о нарушении карантина удовлетворили около 5%

Украинские суды оштрафовали только каждого 20-го нарушителя карантина во время пандемии коронавируса. Суды получили более 19 тысяч соответствующих протоколов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Судебной власти, передает РБК-Украина.

Указано, что по состоянию на 20 июля в суды правоохранители передали 19 382 протокола о нарушении гражданами правил карантина.

Больше всего зафиксированных нарушений в Днепропетровской области (2 994), Киеве (2 289) и в Харьковской области (1 867).

За все время суды рассмотрели 8 600 протоколов и наложили штраф в 874 случаях. То есть, из общего количества протоколов о нарушении карантина удовлетворили около 5%.

Напомним, ранее в Киеве за нарушение карантина оштрафовали десятки ресторанов и супермаркетов.

Также РБК-Украина писало, что правительство предлагает парламенту установить штраф от 3400 до 5100 гривен для собственников общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим.