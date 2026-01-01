Луцьк, Суми, Одеса. РФ масовано атакує Україну дронами: що відомо

Російські окупанти в ніч з 31 грудня на 1 січня масовано атакують Україну дронами. Під ударом вже опинилися Луцьк, Одеса та Суми.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
В Луцьку масштабна пожежа;
В Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, виникла пожежа.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакують Україну дронами на протягом всього вечора та ночі.
За останні кілька годин військові фіксували безпілотники у Чернігівській, Київській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Одеській, Харківській та Донецькій областях.
Перші вибухи у Луцьку пролунали приблизно о 01:04. Перед цим мер Ігор Поліщук попереджав, що на місто летить "Шахед".
Згодом через 30 та 40 хвилин у Луцьку було чути повторні вибухи. Водночас Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста бути в укриттях. Згідно інформації мера та військових, на місто знову летіли дрони.
Вже о 01:56 Поліщук написав, що в Луцьку замість святкових вогнів сталася пожежа через атаку РФ. Також він показав кадри вогню.
Пізно ввечері, 31 грудня, о 23:28 в Одесі було чути вибухи. Через півгодини глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що за кілька хвилин що Нового року РФ атакувала енергетичну інфраструктуру області. На одному з об’єктів виникла пожежа.
"Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків", - написав глава ОВА.
Приблизно о 02:00 в Одесі повторно почали лунати серії вибухи. Кіпер повідомив, що Одеська область під масованою атакою дронів.
Протягом цієї ночі, окрім вищезгаданих міст, вибухи лунали у Сумах та Ковелі (Волинська область). Окрім того, о 01:18 у Київській області були зафіксовані дрони та працювали сили ППО.
Щодо наслідків у цих містах - інформації поки не було.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.