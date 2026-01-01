Луцк, Сумы, Одесса. РФ массированно атакует Украину дронами: что известно

Главное:

В Луцке масштабный пожар;

В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура, возник пожар.

Чем атакует РФ

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атакуют Украину дронами на протяжении всего вечера и ночи.

За последние несколько часов военные фиксировали беспилотники в Черниговской, Киевской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

Луцк

Первые взрывы в Луцке прогремели примерно в 01:04. Перед этим мэр Игорь Полищук предупреждал, что на город летит "Шахед".

Впоследствии через 30 и 40 минут в Луцке были слышны повторные взрывы. В то же время Воздушные силы ВСУ призвали жителей города быть в укрытиях. Согласно информации мэра и военных, на город снова летели дроны.

Уже в 01:56 Полищук написал, что в Луцке вместо праздничных огней произошел пожар из-за атаки РФ. Также он показал кадры огня.

Одесса и Одесская область

Поздно вечером, 31 декабря, в 23:28 в Одессе были слышны взрывы. Через полчаса глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что за несколько минут что Нового года РФ атаковала энергетическую инфраструктуру области. На одном из объектов возник пожар.

"В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", - написал глава ОГА.

Примерно в 02:00 в Одессе повторно начали раздаваться серии взрывов. Кипер сообщил, что Одесская область под массированной атакой дронов.

Обстрел других городов

В течение этой ночи, кроме вышеупомянутых городов, взрывы раздавались в Сумах и Ковеле (Волынская область). Кроме того, в 01:18 в Киевской области были зафиксированы дроны и работали силы ПВО.

О последствиях в этих городах - информации пока не было.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.