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Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк

Новини » Політика    30.12.2018 - 03:01
Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко зазначив, що замовник буде названий, коли буде достатньо доказів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що знає прізвище того, хто замовив вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Так, за словами Генпрокурора Луценка, прізвище замовника назвуть тоді, коли в наявності буде достатньо доказів.

"Прізвище буде названо тоді, коли слідчий і прокурор будуть мати достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося ,що адвокат, брат народного депутата Мустафи Найєма Масі подав заяву щодо генерального прокурора України Юрія Луценка про кримінальне правопорушення за розголошення відомостей по справі активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 21 грудня семи фігурантам справи про вбивство Гандзюк повідомлено про підозру. Воно було оголошено за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна, раніше Луценко заявляв, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

Крім того, Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи щодо вбивства Гандзюк.

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Новини України Юрій ЛуценкоКатерина ГандзюкВбивство
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