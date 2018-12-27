На Луценко подали заявление за разглашение сведений по делу Гандзюк

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Заявление подано в Государственное бюро расследований

Адвокат, брат народного депутата Мустафы Найема Маси подал заявление в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко об уголовном правонарушении за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката.

Адвокат подчеркнул, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования.

"Подал на генпрокурора Луценко Ю. В. заявление об уголовном правонарушении за разглашение сведений досудебного расследования по делу Кати Гандзюк. Это правонарушение, предусмотренное ч. 2 статьи 387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании", - отметил адвокат.

Маси Найем подчеркнул, что публичное оглашение о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия во избежание применения к ним соответствующих процессуальных действий.

"Такой же эффект будет и от объявления вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив пока выводит следствие на имя вероятного заказчика. Заявление подали в Государственное бюро расследований, к подследственности которого входит расследование преступлений, совершенных в частности генпрокурором, кроме тех, что подследствены НАБУ", - написал он.

Напомним, 21 декабря семи фигурантам дела об убийстве Гандзюк сообщено о подозрении. Оно было объявлено по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

Агентство также писало, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства Гандзюк.