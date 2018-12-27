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На Луценко подали заявление за разглашение сведений по делу Гандзюк

Новости » Политика    27.12.2018 - 12:43
На Луценко подали заявление за разглашение сведений по делу Гандзюк
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Заявление подано в Государственное бюро расследований

Адвокат, брат народного депутата Мустафы Найема Маси подал заявление в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко об уголовном правонарушении за разглашение сведений по делу активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката.

Адвокат подчеркнул, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования.

На Луценко подали заявление за разглашение сведений по делу Гандзюк

"Подал на генпрокурора Луценко Ю. В. заявление об уголовном правонарушении за разглашение сведений досудебного расследования по делу Кати Гандзюк. Это правонарушение, предусмотренное ч. 2 статьи 387 УК Украины. Речь идет о разглашении, совершенном прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании", - отметил адвокат.

На Луценко подали заявление за разглашение сведений по делу Гандзюк

Маси Найем подчеркнул, что публичное оглашение о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия во избежание применения к ним соответствующих процессуальных действий.

"Такой же эффект будет и от объявления вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив пока выводит следствие на имя вероятного заказчика. Заявление подали в Государственное бюро расследований, к подследственности которого входит расследование преступлений, совершенных в частности генпрокурором, кроме тех, что подследствены НАБУ", - написал он.

Напомним, 21 декабря семи фигурантам дела об убийстве Гандзюк сообщено о подозрении. Оно было объявлено по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

Агентство также писало, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства Гандзюк.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоЕкатерина Гандзюк
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