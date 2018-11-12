Луценко: три года существования САП и НАБУ пока не вылились ни в один серьезный приговор

Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

По словам Луценко, коррупция является одной из наибольших проблем Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что три года существования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пока не вылились ни в один серьезный приговор. Об этом он сказал в ходе выступления на Совете регионального развития, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, коррупция является одной из наибольших проблем Украины, которая сдерживает социальное и экономическое развитие.

Генпрокурор также добавил, что после Майдана власть сформировала инфраструктуру по борьбе с коррупцией. Он отметил, что сейчас есть два блока: первый - Генпрокуратура, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государственная фискальная служба и второй - САП и НАБУ.

"К нашей, прокурорской, подследственности относится противодействие коррупции категории В, грубо говоря, от сельсовета до заместителя председателя ОГА, а к коллегам из САП и НАБУ - от губернатора и выше. Могу сказать, что благодаря совместной работе ГПУ, МВД, СБУ, ГФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам, потому что у нас есть 2,5 тыс. приговоров по коррупции за время, пока я нахожусь на своем посту, 60 млрд гривен возвращены государству", - сказал он.

Вместе с тем, Луценко отметил, что за время существования САП и НАБУ не было ни одного серьезного приговора по коррупции и за это западные партнеры их остро критикуют.

"Порядок наводится. Почему же нас так остро критикуют? Потому что затянулись ожидаемые результаты работы САП и НАБУ. Три года существования этих институтов пока не вилились в ни один серьезный приговор и что интересно, что те, кто так пекутся о независимости, эффективности, неприкосновенности НАБУ, именно эти западные партнеры остро критикуют их за отсутствие результатов... Нет крупной рыбы...Считаю, что надо каждому отвечать за свой участок работы и прекратить искать виновных, если кто-то не умеет работать. Если результатов нет - надо расставаться с должностью", - отметил он.

Выступление Генпрокурора Юрия Луценко на Совете регионального развития. Пока видео Опубликовано Ларисой Сарган Понедельник, 12 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Луценко призвал депутатов усовершенствовать антикоррупционное законодательство.

Кроме того, Луценко назвал ситуацию с отсутствием результатов в расследованиях НАБУ критической. По его словам, в результате деятельности детективов под прикрытием за последний год нет ни одного сообщения, которое имело бы хоть какой результат.