Луценко: три роки існування САП і НАБУ поки що не вилилися в жоден серйозний вирок

Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

За словами Луценка, корупція є однією з найбільших проблем України

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що три роки існування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) поки що не вилилися в жоден серйозний вирок. Про це він сказав у ході виступу на Раді регіонального розвитку, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, корупція є однією з найбільших проблем України, яка стримує соціальний та економічний розвиток.

Генпрокурор також додав, що після Майдану влада сформувала інфраструктуру по боротьбі з корупцією. Він зазначив, що наразі є два блоки: перший - Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і другий - САП та НАБУ.

"До нашої, прокурорської, підслідності належить протидія корупції категорії В, грубо кажучи, від сільради до заступника голови ОДА, а до колег із САП і НАБУ - від губернатора і вище. Можу сказати, що завдяки спільній роботі ГПУ, МВС, СБУ, ДФС мені не соромно дивится в очі українцям, бо ми маємо 2,5 тис. вироків по корупції за часи, поки я перебуваю на своїй посаді, 60 млрд гривень повернуті державі", - сказав він.

Разом з тим, Луценко зазначив, що за час існування САП і НАБУ не було жодного серйозного вироку по корупції і за це західні партнери їх гостро критикують.

"Порядок наводиться. Чому ж нас так гостро критикують? Тому що затягнулися очікувані результати роботи САП і НАБУ. Три роки існування цих інституцій поки що не вилилися в жоден серйозний вирок і що цікаво, що ті, хто так опікуються незалежністю, ефективністю, недоторканністю НАБУ, саме ці західні партнери гостро критикують їх за відсутність результатів... Немає великої риби...Вважаю, що треба кожному відповідати за свою ділянку роботи і припинити шукати винних, якщо хтось не вміє працювати. Якщо результатів немає - треба розставатися з посадою", - зазначив він.

Виступ Генпрокурора Юрія Луценка на Раді регіонального розвитку. Поки відео Опубліковано Ларисою Сарган Понеділок, 12 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Луценко закликав депутатів вдосконалити антикорупційне законодавство.

Крім того, Луценко назвав ситуацію із відсутністю результатів у розслідуваннях НАБУ критичною. За його словами, у результаті діяльності детективів під прикриттям за останній рік немає жодного повідомлення, яке мало б хоч який результат.