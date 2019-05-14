Луценко согласовал решение остаться в ГПУ с командой Порошенко, - источники

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко пообещали, что в Раде не будет 226 голосов за его отставку

Решение генпрокурора Юрия Луценко остаться в ГПУ согласовано с командой действующего президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пост сдал, пост принял: как у Порошенко готовятся к передаче власти Зеленскому".

В частности, по информации РБК-Украина, решение Луценко остаться в кресле главы Генпрокуратуры согласовано с командой Порошенко, несмотря на то, что ранее он заявлял о намерении покинуть ГПУ и вернуться в политику.

"У нас с Луценко консенсус: он не пишет заявление об отставке, а мы в БПП взамен обеспечиваем ему, чтобы в Раде не было 226 голосов за его отставку", - сказал источник в близком окружении Порошенко.

Подобная ситуация и с главой СБУ Василием Грицаком, и c министрами обороны и иностранных дел - уволить их и назначить новых людей Зеленский сможет только с согласия парламента.

"Грицак пока тоже не собирается писать заявление. Потому нет правовых оснований инициировать в парламенте вопрос об его отставке. Единственное, что по прокуратуре ситуация проще, поскольку там всех заместителей назначает сам генпрокурор. В СБУ заместителей, руководителей департаментов и руководителей в областях назначает президент, но по представлению главы СБУ. А увольняет самостоятельно", - отметил один из собеседников на Банковой.

Напомним, ранее Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки.

В интервью РБК-Украина бизнесмен Игорь Коломойский, с которым связывают избранного президента Владимира Зеленского, выступил за сохранение Луценко на должности.