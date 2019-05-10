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Коломойский предлагает сохранить Луценко во главе ГПУ

Новости » Политика    10.05.2019 - 11:48
Коломойский предлагает сохранить Луценко во главе ГПУ
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что Луценко следует оставить в Генпрокуратуре до выборов

Генерального прокурора Юрия Луценко следует сохранить на должности до выборов в Верховную раду. Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил бизнесмен Игорь Коломойский.

В то же время Коломойский отметил, что Луценко уже нельзя оставить на должности главы ГПУ после того, как избранный президент Владимир Зеленский заявил о необходимости смены генпрокурора.

"Мое мнение - я бы оставлял, до следующей Рады точно", - сказал он и добавил, что Луценко на этом посту "не мешает".

Напомним, на этой неделе Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки.

"Сейчас не вижу ни моральных, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней", - сказал он.

После второго тура выборов Зеленский анонсировал увольнение Луценко.

"Луценко это старая команда, мы будем назначать новых людей", - сказал он.

Луценко назначили генеральным прокурором в мае 2016 года, срок его полномочий составляет шесть лет. Согласно ст. 131 Конституции, генпрокурора назначает и увольняет президент с согласия Верховной рады Украины.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоГПУКоломойский
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