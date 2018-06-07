Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко: следствие не исключает, что "список 47" журналисты получили не из Украины

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 16:58
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Луценко добавил, что еще одной версией следствия является утечка информации

Следствие не исключает, что опубликованный изданием "Страна.uа" список из 47 журналистов и блоггеров, которым может угрожать опасность, журналисты получили не из Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик", - заявил Луценко.

Кроме того, он добавил, что еще одной версией следствия является утечка информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.

Комитет ВР не поддержал представление генпрокурора на нардепа Пономарева Следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время, - Луценко
Теги публикации: Юрий Луценко, ГПУ, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь