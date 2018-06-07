Луценко: следствие не исключает, что "список 47" журналисты получили не из Украины

Луценко добавил, что еще одной версией следствия является утечка информации

Следствие не исключает, что опубликованный изданием "Страна.uа" список из 47 журналистов и блоггеров, которым может угрожать опасность, журналисты получили не из Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик", - заявил Луценко.

Кроме того, он добавил, что еще одной версией следствия является утечка информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.