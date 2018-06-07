Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Луценко: слідство не виключає, що "список 47" журналісти отримали не з України

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 16:58
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко додав, що ще однією версією слідства є витік інформації

Слідство не виключає, що опублікований виданням "Страна.ua" список із 47 журналістів та блогерів, яким може загрожувати небезпека, журналісти отримали не з України. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Слідство не виключає, що цей список був наданий журналістам не з України, а з країни, де знаходиться замовник", - заявив Луценко.

Крім того, він додав, що ще однією версією слідства є витік інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Службі безпеки України (СБУ) порушили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування через публікацію в ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів на території України.

Комітет ВР не підтримав подання генпрокурора на нардепа Пономарьова Слідство у справі Добкіна буде завершено найближчим часом, - Луценко
Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся