Луценко: слідство не виключає, що "список 47" журналісти отримали не з України

Луценко додав, що ще однією версією слідства є витік інформації

Слідство не виключає, що опублікований виданням "Страна.ua" список із 47 журналістів та блогерів, яким може загрожувати небезпека, журналісти отримали не з України. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Слідство не виключає, що цей список був наданий журналістам не з України, а з країни, де знаходиться замовник", - заявив Луценко.

Крім того, він додав, що ще однією версією слідства є витік інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Службі безпеки України (СБУ) порушили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування через публікацію в ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів на території України.