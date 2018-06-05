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В СБУ порушили справу через розголошення прізвищ із списку 47 журналістів

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 23:29
Фото: СБУ (ssu.gov.ua/)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua/)

СБУ підтверджує існування "списку Бабченка"

У Службі безпеки України (СБУ) порушили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування через публікацію в ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів на території України. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

Так, правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження.

"У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни. При цьому відповідні дані будь-кому, у тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

 

Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо розголошення...

Опубліковано Служба безпеки України 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у списку потенційних жертв російських спецслужб, який отримали правоохоронці в ході слідства по підготовці замаху на журналіста Аркадія Бабченка, фігурують десятки українських журналістів.

У Києві до 8 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України
Теги публікації: Служба безпеки України, журналисты, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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