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Интервью

Луценко: Россия предоставила оружие для терактов против руководства Украины

НовостиПолитика    22.03.2018 - 09:38
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

По словам Луценко, Россия содействовала подготовке возможных терактов в Киеве

Российская Федерация предоставила оружие для терактов против высшего руководства Украины. Об этом на заседании регламентного комитета Рады, который рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть доказательства участия России, как врага украинского государства, в передаче оружия лицам, которые готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства и мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - заявил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что в Раде сегодня покажут записи по делу Савченко.

"Сегодня в зале Верховной рады мы продемонстрируем аудио- и видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Савченко готовила диверсии против конституционного строя Украины", - заявил Луценко.

По его словам, Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Комитет Рады начал заседание по снятию неприкосновенности с Савченко
Теги: Юрий Луценко, Российская Федерация, Надежда Савченко
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