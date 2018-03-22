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Луценко: Росія надала зброю для терактів проти керівництва України

НовиниПолітика    22.03.2018 - 09:38
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

За словами Луценка, Росія сприяла підготовці можливих терактів у Києві

Російська Федерація надала зброю для терактів проти вищого керівництва України. Про це на засіданні регламентного комітету Ради, який розглядає питання зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас є докази участі Росії, як ворога української держави, у передачі зброї особам, які готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави і мирного населення столиці з метою повалення конституційного ладу", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що в Раді сьогодні покажуть записи по справі Савченко.

"Сьогодні в залі Верховної ради ми продемонструємо аудіо- та відеозаписи, які свідчать про те, що Савченко готувала диверсію проти конституційного ладу України", - заявив Луценко.

За його словами, Савченко планувала здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

Комітет Ради розпочав засідання щодо зняття недоторканності з Савченко
Теги: Юрій Луценко, Російська Федерація, Надія Савченко
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