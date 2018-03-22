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В Раде сегодня покажут записи по делу Савченко, - Луценко

НовостиПолитика    22.03.2018 - 09:29
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)

Луценко заявил, что сегодня в парламенте покажут доказательства по делу Савченко

В Верховной раде Украины сегодня покажут аудио- и видеозаписи по делу нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. Об этом на заседании регламентного комитета Рады заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня в зале Верховной рады мы продемонстрируем аудио- и видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Савченко готовила диверсии против конституционного строя Украины", - заявил Луценко.

Напомним, Верховная рада Украины 15 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. В этот же день Генеральная прокуратура внесла в парламент представление на снятие с нее неприкосновенности.

15 марта Савченко принудительно вывели из зала Верховной рады. По словам нардепа Ирины Луценко, "была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих". Сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием.

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 16 марта получил три представления от Генеральной прокуратуры на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, у ГПУ есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт в зале украинского парламента, уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет.

Отметим, до этого Служба безопасности Украины передала в аппарат Верховной рады повестки о вызове на допрос народного депутата Надежды Савченко 13 марта 2018. Однако депутат выехала в командировку за границу и на допрос не явилась.

В СБУ Савченко прибыла 15 марта. Допрашивали ее в рамках дела в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Рубана задержали 8 марта 2018 на линии разграничения при перевозке крупной партии вооружений. Уже 9 марта суд арестовал его на 60 суток без права залога.

Комитет Рады начал заседание по снятию неприкосновенности с Савченко
Теги: Юрий Луценко, Надежда Савченко, неприкосновенность
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