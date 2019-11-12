Вместо Луценко в Раду по списку "ЕС" зайдет Вятрович

Вместо нардепа Ирины Луценко по списку "Европейской солидарности" в Верховную раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом с трибуны Рады заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает корреспондент РБК-Украина.

Перед голосованием за прекращение полномочий Луценко он заявил, что это "большая потеря" для украинского парламента.

"В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советницей нашего премьера-министра", - заявил Бужанский.

Наталья Бойко была 24 номером в избирательном списке "Европейской солидарности" и, соответственно, первой в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле. Кроме того, ранее она была заместителем министра энергетики.

Кабинет министров Украины уволил Вятровича с должности директора Института национальной памяти в сентябре. Отметим, Следственный комитет Российской Федерации завел дело на него якобы за "реабилитацию нацизма".