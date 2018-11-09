Луценко прокомментировал обвинения в незаконном обогащении

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Глава ГПУ подчеркнул, что у него нет проблем с декларацией о своих доходах

Информация о доступе НАБУ к финансовым документам о незаконном обогащении генерального прокурора появилась из-за расследования ГПУ против предприятий одного из крупных олигархов. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

"Этой "дохлой кошке", этой информации уже пару месяцев. Как только я заявил о готовности идти и арестовывать предприятие одного очень известного олигарха в Украине, одного из четырех. Тут же появились попытки заявить о моих незаконных доходах. Этой информации уже два месяца, но она появляется сейчас, чтобы отправить меня в отставку", - заявил Луценко.

Глава ГПУ подчеркнул, что у него нет проблем с декларацией о своих доходах.

"У меня есть декларация, она большая, моя зарплата вообще для нормального человека очень большая и мне ее хватает на все. 30% из нее я трачу на жизнь, 30% отдых, 30% на помощь АТО. Никаких левых доходов у меня нет", - заявил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что директора НАБУ Артема Сытника могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сокрытии данных о земельном участке в оккупированном Севастополе и его продаже.