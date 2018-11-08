НАБУ получило доступ к финансовым документам семьи Луценко, - источники

Фото: Юрий Луценко (УНИАН)

По информации РБК-Украина, детективы проверяют источники обогащения Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило доступ к финансовым документам семьи генпрокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В поисках "большой рыбы": что правоохранители могут предъявить Артему Сытнику и Мирославу Продану".

В частности, как уверяют источники РБК-Украина в правоохранительных органах, недавно сотрудники НАБУ получили около 20 судебных решений о доступе к финансовым документам семьи Луценко и проверяют источники его обогащения.

Отметим, таким образом, к жизни вернулся замороженный год назад конфликт между НАБУ и ГПУ. Тогда, напомним, в руках у Луценко и директора НАБУ Артема Сытника оказалось по одному "квартирному" козырю - НАБУ изучало природу покупки квартиры сыном Луценко, а ГПУ - как Сытник получил квартиру в Броварах за деньги благотворительного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что директора НАБУ Артема Сытника могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сокрытии данных о земельном участке в оккупированном Севастополе и ее продаже.

Вчера стало известно, что Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.



