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Луценко прокоментував звинувачення в незаконному збагаченні

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 21:04
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Очільник ГПУ наголосив, що немає проблем з декларацією про власні доходи

Інформація про доступ НАБУ до фінансових документів про незаконне збагачення генерального прокурора з’явилась через розслідування ГПУ проти підприємств одного з крупних олігархів. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна. 

"Цій "дохлій кішці", цій інформації вже пару місяців. Як тільки я заявив про готовність йти і арештовувати підприємство одного олігарха дуже відомого в Україні, одного з чотирьох. Тут же з’явились спроби заявити про мої незаконні доходи. Цій інформації вже два місяці, але вона з’являється зараз, щоб відправити мене у відставку", - заявив Луценко.

Очільник ГПУ наголосив, що немає проблем з декларацією про власні доходи.

"У мене є декларація, вона велика, моєї зарплата взагалі для нормальної людини дуже велика і мені її вистачає на все. 30% з неї я витрачаю на життя, 30% на відпочинок, 30% на допомогу АТО. Ніяких лівих доходів у мене немає", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директора НАБУ Артема Ситникаможуть притягнути до відповідальності за кількома статтями Кримінального кодексу. Мова йде про приховування даних про земельну ділянку в окупованому Севастополі та її продаж.

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