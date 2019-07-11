Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма с Путиным и Медведчуком

Генпрокурор Юрий Луценко предостерег "112 Украина" от показа фильма с президентом РФ Путиным и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Луценко в Facebook.

Луценко отметил, что за антиукраинскую пропаганду предусмотрена уголовная ответственность.

"За любые попытки прошлые, телемост, и будущие - демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - заявил он.

Луценко добавил, что статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса является основанием для допроса всех причастных к этим "грязным пророссийским махинациям".

"Сегодня под телеканалом NewsOne, который еще недавно собирался организовывать телемост с российским государственным пропагандистским каналом собрался митинг поддержки. Известные политики - Шуфрич, Рабинович и другие деятели "медведчуковской обоймы" требовали прекратить давление на журналистов со стороны ГПУ. Это обычный прием политиков - прикрываться журналистами, которых они используют в своей политической пророссийской деятельности. На вопрос: почему мы вызываем на допросы должностных лиц и журналистов NewsOne? Ответ прост - потому что в Украине есть закон. Ни удостоверение журналиста, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не поможет никому заниматься антиукраинской деятельности и подрывать наши нацинтересы", - заявил он.

По данным СМИ, канал "112 Украина" планирует показ фильма о "гражданском конфликте" на Донбассе, в котором, в частности, есть Путин и Медведчук.

Напомним, 7 июля телеканал NewsOne анонсировал телемост с российским телеканалом. Объясняя свое решение NewsOne заявил о "важности диалога между народами Украины и России".

На следующий день, 8 июля, в связи с намерениями NewsOne провести телемост ГПУ открыла уголовное дело по статье покушении на совершение государственной измены.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телемост с РФ, назвал его дешевым пиаром перед выборами.

Как известно, NewsOne отказался от проведения телемоста. Вместе с тем, в РФ его все же намерены провести 12 июля.