Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму з Путіним і Медведчуком

Генпрокурор Юрій Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Луценка в Facebook.

Луценко зазначив, що за антиукраїнську пропаганду передбачена кримінальна відповідальність.

"За будь-які спроби минулі, телеміст, і майбутні - демонстрація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука, буде відповідальність", - заявив він.

Луценко додав, що стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу є підставою для допиту усіх причетних до цих "брудних проросійських махінацій".

"Сьогодні під телеканалом NewsOne, який ще нещодавно збирався організовувати телеміст з російським державним пропагандистським каналом зібрався мітинг підтримки. Відомі політики - Шуфрич, Рабинович та інші діячі "медведчуківської обойми" вимагали припинити тиск на журналістів з боку ГПУ. Це звичайний прийом політиків - прикриватися журналістами, яких вони використовують у своїй політичній проросійській діяльності. На запитання: чому ми викликаємо на допити посадових осіб і журналістів NewsOne? Відповідь проста - тому що в Україні є закон. Ні журналістське посвідчення, ні депутатський мандат, ні дружба з Путіним і Медведевим не допоможе нікому чинити антиукраїнську діяльність і підривати наші націнтереси", - заявив він.

За даними ЗМІ, канал "112 Україна" планує показ фільму про "громадянський конфлікт" на Донбасі, у якому, зокрема, є Путін і Медведчук.

Нагадаємо, 7 липня телеканал NewsOne анонсував телеміст з російським телеканалом. Пояснюючи своє рішення NewsOne заявив про "важливість діалогу між народами України і Росії".

На наступний день, 8 липня, в зв'язку з намірами NewsOne провести телеміст ГПУ порушила кримінальну справу за статтею замах на вчинення державної зради.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи телеміст з РФ, назвав його дешевим піаром перед виборами.

Як відомо, NewsOne відмовився від проведення телемосту. Разом з тим, в РФ його все ж мають намір провести 12 липня.