Луценко пропонує ввести мінімальний тюремний термін за смертельні ДТП
Луценко пропонує мінімум на один рік позбавляти волі винуватців смертельних ДТП
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує ввести мінімальний тюремний термін за дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками. Про це він повідомив у своєму Facebook.
За словами Луценка, у минулому році лише кожен п'ятий засуджений за смертельну ДТП отримав тюремний термін. При цьому умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони.
"Для посилення покарання вважаю за доцільне ввести для таких злочинів рік у в'язниці як мінімальний термін, без права умовного покарання. Також було б правильно припинити практику амністування за смертельні ДТП", - зазначив Луценко.
Нагадаємо, раніше Луценко повідомив, що взяв на особистий контроль справу про смертельну ДТП у Києві з участю позашляховика Hummer.
"Справа про київську ДТП, в якій загинула дитина, взяв на особистий контроль. Поліція Києва спрацювала жорстко і правильно", - зазначив Луценко.
Відзначимо, в результаті цієї аварії загинула дівчинка, яку автомобіль збив на пішохідному переході. На даний момент затриманий знаходиться в ізоляторі. Також стало відомо, що дівчинка переходила перехід на зелене світло світлофора.