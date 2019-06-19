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Луценко пообіцяв розшукати причетного до катастрофи MH17 українця

Новини » Політика    19.06.2019 - 15:35
Луценко пообіцяв розшукати причетного до катастрофи MH17 українця
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Громадянина України Леоніда Харченка спробують знайти на окупованих територіях

Україна зробить все можливе для розшуку громадянина України Леоніда Харченка, якого Міжнародна слідча група (JIT) вважає одним з організаторів катастрофи рейсу MH17. Про це в Нідерландах сказав журналістам генпрокурор України Юрій Луценко, передає NOS.

При цьому Луценко повідомив, що за останніми даними, він знаходиться на окупованій Росією території Донбасу.

"Ми спробуємо заарештувати цього підозрюваного. Якщо це вийде, ми організуємо відеозв'язок з судом у Нідерландах", - сказав він.

При цьому Луценко також пообіцяв виконати в Україні вирок нідерландського суду.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону під "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявив, що Нідерланди звернуться до Російської Федерації з проханням видати підозрюваних в організації катастрофи рейсу MH17, щоб допитати їх. Крім того, за його словами, буде формальне звернення до України, щоб допитати українського підозрюваного.

Слідство по катастрофі МН17 попросить Росію видати організаторів Суд над підозрюваними у катастрофі MH17 почнеться навесні 2020 року
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