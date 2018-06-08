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Интервью

Луценко подтвердил задержание владельцев "Агромарса" за загрязнение окружающей среды

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:41
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Владельцев агрохолдинга подозревают в нанесении экологического ущерба на 253 млн гривен

Правоохранители задержали владельцев агрохолдинга "Комплекс Агромарс" по подозрению в нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В рамках дела о нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн гривен ГПУ и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс"", - сообщил Луценко.

Задержанных подозревают в том, что они пренебрегали правилами утилизации отходов.

"Также бизнесмены подозреваются в том, что забыли заплатить за лицензию на пользование подземными водами", - добавил Луценко.

 

В рамках справи про нанесення екологічної шкоди на загальну суму 253 млн грн ГПУ та Нацполіція затримали керівників та...

Опубліковано Юрієм Луценком 8 червня 2018 р.

 

По данным СМИ, задержаны владельцы холдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор Алексея Марченко. Отметим, в 2010-2011 году будучи исключенным из фракции БЮТ нардепом Евгений Сигал вступил во фракции Партии регионов.

Напомним, под Киевом за организацию птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга.  

 

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Теги публикации: Юрий Луценко, ГПУ, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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