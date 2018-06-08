Под Киевом за организацию птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга

Птицефабрика утилизировала отходы незаконным путем

Полиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Сообщается, что владельцев агрохолдинга задержали по подозрению в утилизации отходов путем захоронения на арендованных землях. Двум владельцам бизнеса и руководителю структурного подразделения компании сообщили о подозрении.

Также сообщается, что предприятие в Киевской области занимается разведением домашней птицы. Согласно украинскому законодательству, остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, однако на данной птицефабрике организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках.

"Такой способ "переработки" несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены факты систематического сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения. По данным полиции, окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен.

6 июня провели 14 обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства причастных к преступной деятельности, а также провели обзор птичьих могильников и заборы грунта и воды для исследований.

Задержанным сообщили о подозрении в создании преступной организации, нарушении правил экологической безопасности и правил охраны или использования недр.

Отметим, по данным СМИ, задержаны владельцы агрохолдинга "Агромарс", который владеет торговой маркой "Гавриловские курчата".

Фото: птичий могильник на птицефабрике под Киевом

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева открыла дело по факту разгрома лагеря ромов.