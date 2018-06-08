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Луценко підтвердив затримання власників "Агромарса" за забруднення навколишнього середовища

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:41
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Власників агрохолдингу підозрюють у нанесенні екологічного збитку на 253 млн гривень

Правоохоронці затримали власників агрохолдингу "Комплекс Агромарс" за підозрою в нанесенні екологічного збитку на загальну суму 253 млн гривень. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"В рамках справи про нанесення екологічного збитку на загальну суму 253 млн гривень ГПУ і Нацполіція затримали керівників та бенефіціарів ТОВ "Комплекс Агромарс"", - повідомив Луценко.

Затриманих підозрюють у тому, що вони нехтували правилами утилізації відходів.

"Також бізнесмени підозрюються в тому, що забули заплатити за ліцензію на користування підземними водами", - додав Луценко.

 

В рамках справи про нанесення екологічної шкоди на загальну суму 253 млн грн ГПУ та Нацполіція затримали керівників та...

Опубліковано Юрієм Луценком 8 червня 2018 р.

 

За даними ЗМІ, затримали власників холдингу Марину та Євгена Сігала, а також директор Олексія Марченка. Відзначимо, що в 2010-2011 році будучи виключеним з фракції БЮТ нардепом Євген Сігал вступив до фракції Партії регіонів.

Нагадаємо, що під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу.

 

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Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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