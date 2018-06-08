Луценко підтвердив затримання власників "Агромарса" за забруднення навколишнього середовища

Власників агрохолдингу підозрюють у нанесенні екологічного збитку на 253 млн гривень

Правоохоронці затримали власників агрохолдингу "Комплекс Агромарс" за підозрою в нанесенні екологічного збитку на загальну суму 253 млн гривень. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"В рамках справи про нанесення екологічного збитку на загальну суму 253 млн гривень ГПУ і Нацполіція затримали керівників та бенефіціарів ТОВ "Комплекс Агромарс"", - повідомив Луценко.

Затриманих підозрюють у тому, що вони нехтували правилами утилізації відходів.

"Також бізнесмени підозрюються в тому, що забули заплатити за ліцензію на користування підземними водами", - додав Луценко.

В рамках справи про нанесення екологічної шкоди на загальну суму 253 млн грн ГПУ та Нацполіція затримали керівників та... Опубліковано Юрієм Луценком 8 червня 2018 р.

За даними ЗМІ, затримали власників холдингу Марину та Євгена Сігала, а також директор Олексія Марченка. Відзначимо, що в 2010-2011 році будучи виключеним з фракції БЮТ нардепом Євген Сігал вступив до фракції Партії регіонів.

Нагадаємо, що під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу.