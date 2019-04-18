Луценко подтвердил, что посол США не передавала ему список "неприкосновенных"

Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

На встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович интересовалась делом Виталия Касько

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович не давала ему списка лиц, которых нельзя преследовать, но беспокоилась, что дело против Виталия Касько может дискредитировать антикоррупционеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора изданию "Бабель".

По словам Луценко на встрече в Генпрокуратуре в январе 2017 года Йованович поинтересовалась делом Касько.

"По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию", - рассказал Луценко.

Он отметил, что назвал послу США еще несколько антикоррупционеров, проходящих по делам.

"Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (бывшее название улицы, где находится посольство США, - ред)", - рассказал генпрокурор.

Напомним, в марте генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала список людей, по которым нельзя проводить расследования.