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Луценко підтвердив, що посол США не передавала йому список "недоторканних"

Новини » Політика    18.04.2019 - 01:25
Луценко підтвердив, що посол США не передавала йому список "недоторканних"
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

На зустрічі в Генпрокуратурі в січні 2017 року Йованович цікавилася справою Віталія Каська

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович не давала йому список осіб, яких не можна переслідувати, але турбувалася, що справа проти Віталія Каська може дискредитувати антикорупціонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора виданню "Бабель".

Зі слів Луценка на зустрічі в Генпрокуратурі в січні 2017 року Йованович поцікавилася справою Каська.

"З її слів, Касько був видатним антикорупційним діячем, а кримінальна справа дискредитувала антикорупціонерів. Я виклав деталі та пояснив, що не можу відкривати і закривати провадження за власним бажанням", - розповів Луценко.

Він зазначив, що назвав послу США ще кілька антикорупціонерів, що проходять у справах.

"Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я узяв листочок, записав озвучені прізвища та кажу: "Диктуйте список недоторканних персон". Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці, де розташоване посольство США, - ред.)", - розповів генпрокурор.

Нагадаємо, у березні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала список людей, щодо яких не можна проводити розслідування.

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