Луценко подписал приказ о создании в ГПУ нового департамента

Луценко подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственному бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что в соответствии с законом Украины "О Государственном бюро расследований" Луценко 2 июля 2018 года подписал приказ о создании в структуре и штатном расписании ГПУ Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных ГБР, в составе 3 управлений и 2 отделов на правах отдельных структурных подразделений.

Так, в компетенцию управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата ГБР будет входить осуществление надзора за соблюдением Госбюро законов при проведении досудебного расследования.

Управление процессуального руководства по уголовным производствам следователей Главного следственного управления и управления организации процессуального руководства по уголовным производствах следственных региональных прокуратур созданы с целью оптимизации функции процессуального руководства в тех производствах.

Одновременно в структуре и штатном расписании ГПУ ликвидированы два структурных подразделения ведомства - Департамент процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и управления надзорной деятельности по уголовным производствам следственных органов Главного следственного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что все кандидаты на должности Государственного бюро расследований, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить психофизиологическое исследование с применением полиграфа.