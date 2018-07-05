Луценко підписав наказ про створення в ГПУ нового департаменту

Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що відповідно до закону України "Про Державне бюро розслідувань" Луценко 2 липня 2018 року підписав наказ про створення в структурі та штатному розписі ГПУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних ДБР, у складі 3 управлінь та 2 відділів на правах окремих структурних підрозділів.

Так, до компетенції управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР входитиме здійснення нагляду за дотриманням ДБР законів при проведенні досудового розслідування.

Управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління та управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональних прокуратур створені з метою оптимізації функції процесуального керівництва в тих виробництвах.

Одночасно у структурі та штатному розписі ГПУ ліквідовані два структурних підрозділи відомства - Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та управління наглядової діяльності у кримінальних провадженьнях слідчих органів Головного слідчого управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі кандидати на посади Державного бюро розслідувань, яких конкурсні комісії будуть рекомендувати до призначення, обов'язково проходитимуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.