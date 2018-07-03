Все победители конкурсов на должности в Госбюро расследований будут проходить полиграф

В центральном аппарате ГБР будет конкурс на 219 должностей

Все кандидаты на должности Государственного бюро расследований (ГБР), которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам директора ГБР, проведение исследования с помощью полиграфа – это длительный и сложный этап, в том числе для кандидатов.

"Неправильно заставлять человека проходить полиграф, если неизвестно, станет ли она работником ГБР", - отметил Труба.

По его словам, таких "потенциальных" работников - несколько тысяч, поэтому после собеседования интервьюирование кандидатов может быть более конкретизированным.

"Конкурс на 219 должностей центрального аппарата Бюро будет проходить по старому порядку, то есть все кандидаты должны пройти полиграф. Это решение комиссия приняла еще до внесения соответствующих изменений Кабинетом министров", - добавил глава ведомства.

Отметим, Госбюро расследований намерена начать работу в сентябре 2018 года.Главным условием для старта работы есть 30% занятых должностей ведомства.

Напомним, по состоянию на 25 мая 2018 года на 701 должность в Государственном бюро расследований (ГБР) претендовали 5 тыс. кандидатов, часть из которых уже была отвергнута из-за несоответствия требованиям.

Ранее также сообщалось, что меньше всего кандидатов на должности Государственного бюро расследований отправились в отдел управления военных преступлений.