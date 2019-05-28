Луценко назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили "предателем". Так он ответил на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в Facebook.

На вопрос: "А ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остается в силе, или концепция поменялась?", Луценко ответил: "Нет, предатель".

Напомним, в декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины обвинила экс-президента Грузии Саакашвили и руководителя киевской областной ячейки его партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе в намерениях свергнуть конституционный строй и захватить государственную власть в Украине.

Им также приписали содействие участникам преступных организаций. По мнению правоохранителей, финансировать переворот намеревался бизнесмен Сергей Курченко. По данным следствия, Курченко передал представителям Саакашвили 500 тыс. долларов. Беглый олигарх якобы обещал поддержку Саакашвили в обмен на содействие возвращению активов.

Тогда Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Добавим, ГПУ обнародовала записи разговоров по делу Саакашвили. Экспертиза записей переговоров Саакашвили с Курченко подтвердила подлинность их голосов.

Сегодня президент Владимир Зеленский исключил положение указа №196 относительно потери Михаилом Саакашвили гражданства Украины.