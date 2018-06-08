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Луценко назначил нового заместителя прокурора Крыма

НовостиОбщество    08.06.2018 - 18:33
Фото: Игорь Поночовный и Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Фото: Игорь Поночовный и Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)

Игорь Поночовный назначен заместителем прокурора Автономной Республики Крым

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал указ о назначении советника юстиции Игоря Поночовного заместителем прокурора Автономной Республики Крым. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ведомства.

"В прокуратуре автономии Игорь Поночовный был заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства и начальником управления надзора в уголовном производстве, то есть, знает весь объем работы прокуратуры и зарекомендовал себя как прокурор, который умеет организовать работу подчиненных и достигает хороших результатов", - сказал во время представления нового заместителя прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Ранее Поночовный в течение семи лет работал в прокуратуре города Киева. Также он работал в прокуратуре Полтавской области и с 2017 года в прокуратуре Автономной Республики Крым.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова назначила представителя по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

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Теги публикации: Юрий Луценко, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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