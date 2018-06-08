Луценко призначив нового заступника прокурора Криму

Ігор Поночовний призначений заступником прокурора Автономної Республіки Крим

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав указ про призначення радника юстиції Ігоря Поночовного заступником прокурора Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"В прокуратурі автономії Ігор Миколайович був заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва та начальником управління нагляду у кримінальному провадженні, тобто знає весь обсяг роботи прокуратури і зарекомендував себе як прокурор, який вміє організувати роботу підлеглих та досягає хороших результатів", - сказав під час представлення нового заступника прокурора АР Крим Гюндуз Мамедов

Раніше Поночовний протягом семи років працював у прокуратурі міста Києва. Також він працював у прокуратурі Полтавської області та з 2017 року в прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова призначила представника з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.