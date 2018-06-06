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Денисова назначила представителя для оккупированного Крыма

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:33
Фото: Исмаил Халиков (facebook.com Ismail Khalikov)
Фото: Исмаил Халиков (facebook.com Ismail Khalikov)

Крымским омбудсменом стал Исмаил Халиков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова назначила представителя по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.

Сообщается, что крымским омбудсменом стал Исмаил Халиков, который с 2014 года работал в аппарате Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Указано, что Халиков будет заниматься вопросами паспортизации крымчан, получения молодежью образования на территории материковой Украины, нехватки жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), выплаты пенсий и депозитов на неподконтрольной территории.

Кроме того, офис омбудсмена сообщает, что "среди приоритетных задач Халикова будет создание стратегии реинтеграции полуострова, соблюдение и защита прав жителей Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в Конституционном суде представление о нарушениях процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. 

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Теги публикации: Крым, омбудсмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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