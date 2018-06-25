Луценко и Матиос незаконно вмешивались в следствие по делам Майдана, - Горбатюк

Жалобы на вмешательство руководства ГПУ направили в Национальное антикоррупционное бюро

Генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская и Анатолий Матиос незаконно вмешиваются в расследование преступлений на Майдане. Об этом в интервью DW заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько нарушали закон, должны нести ответственность за вмешательство в работу следственных или другие незаконные действия", - отметил Горбатюк.

Он также уточнил, что имеет в виду генпрокурора Юрия Луценко и его заместителей - Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую и Анатолия Матиоса.

"Эти лица совершали противоправные действия в ходе расследований дел Майдана. Все задокументировано. Мы написали заявления о преступлении. Это заявление, по закону, рассматривается опять же в рамках ГПУ, писали в дисциплинарно-квалификационную комиссию прокуроров и получили формальные отписки, дисциплинарные производства там так и не открыли. В случаях, когда отказывали с заявлениями о преступлении, обращались в суд, сейчас написали заявление о преступлении в НАБУ и ждем реакции этого органа. Пока еще не обращались лишь в Верховную раду, которая выражает доверие или недоверие генпрокурору, возможно, стоит обратиться еще и туда", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк отметил, что ликвидация Департамента спецрасследований затягивает следствие по делам Майдана.