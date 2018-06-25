Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко и Матиос незаконно вмешивались в следствие по делам Майдана, - Горбатюк

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:23
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Жалобы на вмешательство руководства ГПУ направили в Национальное антикоррупционное бюро

Генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская и Анатолий Матиос незаконно вмешиваются в расследование преступлений на Майдане. Об этом в интервью DW заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений на Майдане. И это подтверждено сотнями документов. Эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько нарушали закон, должны нести ответственность за вмешательство в работу следственных или другие незаконные действия", - отметил Горбатюк.

Он также уточнил, что имеет в виду генпрокурора Юрия Луценко и его заместителей - Юрия Столярчука, Анжелу Стрижевскую и Анатолия Матиоса.

"Эти лица совершали противоправные действия в ходе расследований дел Майдана. Все задокументировано. Мы написали заявления о преступлении. Это заявление, по закону, рассматривается опять же в рамках ГПУ, писали в дисциплинарно-квалификационную комиссию прокуроров и получили формальные отписки, дисциплинарные производства там так и не открыли. В случаях, когда отказывали с заявлениями о преступлении, обращались в суд, сейчас написали заявление о преступлении в НАБУ и ждем реакции этого органа. Пока еще не обращались лишь в Верховную раду, которая выражает доверие или недоверие генпрокурору, возможно, стоит обратиться еще и туда", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк отметил, что ликвидация Департамента спецрасследований затягивает следствие по делам Майдана.  

 

Горбатюк: руководство ГПУ пытается незаконно влиять на расследование дел Майдана
Теги публикации: Юрий Луценко, Анатолий Матиос, Сергей Горбатюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь