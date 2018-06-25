Горбатюк: ликвидация Департамента спецрасследований затягивает следствие по делам Майдана

Горбатюк опроверг наличие конфликта с генпрокурором Юрием Луценко

Ликвидация Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины затягивает следствие по делам Майдана. Об этом в интервью DW заявил руководитель департамента Сергей Горбатюк.

"Реорганизация создает паузу в расследовании, поскольку люди отвлекаются, пишут дополнительные описания, документы, акты приема-передачи дел и т.д. и на несколько месяцев, таким образом, "выбиваются" из расследований. Если дела, по указанию руководства ГПУ, возьмут "под свой контроль", то не известно, какие производства закроют, а какие отложат в долгий ящик. Однако фактически каждое дело подвергается такому риску", - отметил Горбатюк.

В то же время он подчеркнул, что с генеральным прокурором Юрием Луценко у него нет личностного конфликта.

"Вопросы возникают только тогда, когда возникает незаконное действие, а ты требуешь действовать по закону. Решение господина Луценко не встречаться со мной, которое он для себя принял, это его решение. Оно для меня не понятно", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что руководство ГПУ пытается незаконно влиять на расследование дел Майдана.