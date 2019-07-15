Суд по Вышинскому снова перенесли

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Решение вынесут за два дня до выборов

Суд по смене меры пресечения главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесли на 15:00 19 июля. Об этом сообщает РБК-Украина. со ссылкой на "Громадське".

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к суду с просьбой рассмотреть возможность освобождения из-под стражи Вышинского. Она напомнила о решении Конституционного суда Украины о том, что статьи, которые вменяются Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Отменим, 25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины, положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.