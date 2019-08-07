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Лунин включен в заявку "Реала" на спарринг с "Зальцбургом"

Новости » Спорт    07.08.2019 - 12:11
Лунин включен в заявку "Реала" на спарринг с "Зальцбургом"
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Игра состоится сегодня вечером

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на товарищеский матч против "РБ Зальцбург". Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Также в списке есть и два других голкипера - Кейлор Навас и Тибо Куртуа, который восстановился после травмы голеностопа. Всего в заявке 20 футболистов.

Игра состоится сегодня, 7 августа, в 20:00 в Австрии.

Напомним, ранее Лунин попал в список 24 футболистов, вызванных на двухдневный товарищеский турнир Audi Cup. Украинец появился лишь в матче против "Фенербахче" (5:3) во втором тайме и пропустил один гол. 

"Реал" намерен отдать украинского вратаря в аренду для получения игровой практики. Сообщалось, что интерес к Лунину проявляет "Вальядолид", который в прошлом сезоне финишировал на 16 позиции Примеры.

В прошлом сезоне Андрей выступал на правах аренды за "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

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