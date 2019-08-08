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Лунін увійшов в топ-60 кращих молодих гравців світу

Новини » Спорт    08.08.2019 - 10:50
Лунін увійшов в топ-60 кращих молодих гравців світу
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Рейтинг склало авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport

Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін увійшов до списку 60 найбільш талановитих футболістів світу у віці до 20 років за версією La Gazzetta dello Sport. Про це повідомляється на сайті видання.

Український воротар розмістився на 34 позиції. У описі до гравця зазначається, що він є найкращим воротарем молодіжного чемпіонату світу (U-20).

Список очолив Джейжон Санчо з дортмундської "Боруссії". На другому місці опинився захисник "Ювентуса" Маттейс Де Лігт, а замкнув трійку хавбек "Байєра" Кай Хавертц.

Лунін готується до нового сезону в складі "Реала", але мадридці мають намір віддати його в оренду для отримання ігрової практики. Повідомлялося, що інтерес до Луніну проявляє "Вальядолід", який минулого сезону фінішував на 16 позиції Приклади.

У минулому сезоні Андрій виступав на правах оренди за "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.

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