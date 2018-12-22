Лунін входить в топ-20 найдорожчих воротарів чемпіонату Іспанії

Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Трансферна вартість 19-річного українського голкіпера становить 5 млн євро

Український голкіпер "Леганеса" Андрій Лунін входить в двадцятку найдорожчих воротарів іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє zbirna.com.

За оновленими даними німецького порталу transfermarkt.de, трансферна вартість 19-річного українського воротаря становить 5 млн євро. В "Леганесі" Лунін займає за цим показником шосте місце. А серед всіх воротарів іспанського елітного дивізіону - 16.

"Леганес" орендував Андрія Луніна у мадридського "Реала" до кінця сезону. У поточному сезоні гравець провів чотири матчі за "Леганес" (три з них у стартовому складі) у всіх турнірах і пропустив два м'ячі, відбивши вісім з десяти ударів.

Нагадаємо, "королівський клуб" розраховує на українського воротаря в наступному сезоні.