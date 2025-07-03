Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього в "Реалі": що відомо

Попри розчарування та чутки про можливий трансфер, Андрій Лунін вирішив залишитися в "Реалі" щонайменше до кінця наступного сезону.

Його контракт із клубом чинний до 2030 року, і гравець наразі не планує його достроково розривати.

У сезоні, що минув, Лунін вкотре довів, що заслуговує на місце у старті. У клубі вірять у нього - президент Флорентіно Перес розглядає українця як важливий елемент майбутнього складу.

Усе ж, остаточну роль Луніна визначить новий головний тренер команди - Хабі Алонсо. Його бачення позиції воротаря вплине на те, наскільки українець буде залучений у новому сезоні.

Поки що Лунін погоджується на роль дублера, але очікує отримати більше шансів у майбутньому.

Конкуренція воротарів у "Реалі"

Позиція голкіпера в "Реалі" впродовж багатьох років залишалась проблемною. Починаючи з епохи конфлікту між Ікером Касільясом та Жозе Моурінью, питання першого номера в мадридському клубі довго викликало суперечки.

Відтоді, як Тібо Куртуа перебрався до столиці Іспанії, ситуація дещо стабілізувалась - бельгієць швидко завоював статус беззаперечного №1.

Усе змінилося з його важкою травмою, що надала шанс Андрію Луніну стати основним воротарем у сезоні 2023/24. Українець скористався можливістю, демонструючи надійну гру.

Однак із поверненням Куртуа ситуація повернулась на круги своя - Лунін опинився на лаві запасних.