Лунин принял решение о будущем в "Реале": что известно

Несмотря на разочарование и слухи о возможном трансфере, Андрей Лунин решил остаться в "Реале" как минимум до конца следующего сезона.

Его контракт с клубом действует до 2030 года, и игрок пока не планирует его досрочно разрывать.

В прошедшем сезоне, Лунин в очередной раз доказал, что заслуживает место в старте. В клубе верят в него - президент Флорентино Перес рассматривает украинца как важный элемент будущего состава.

Все же, окончательную роль Лунина определит новый главный тренер команды - Хаби Алонсо. Его видение позиции вратаря повлияет на то, насколько украинец будет задействован в новом сезоне.

Пока Лунин соглашается на роль дублера, но ожидает получить больше шансов в будущем.

Конкуренция вратарей в "Реале"

Позиция голкипера в "Реале" на протяжении многих лет оставалась проблемной. Начиная с эпохи конфликта между Икером Касильясом и Жозе Моуринью, вопрос первого номера в мадридском клубе долго вызывал споры.

С тех пор, как Тибо Куртуа перебрался в столицу Испании, ситуация несколько стабилизировалась - бельгиец быстро завоевал статус безоговорочного №1.

Все изменилось с его тяжелой травмой, которая предоставила шанс Андрею Лунину стать основным вратарем в сезоне 2023/24. Украинец воспользовался возможностью, демонстрируя надежную игру.

Однако с возвращением Куртуа ситуация вернулась на круги своя - Лунин оказался на скамейке запасных.